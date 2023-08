Themenabend zu Kinderängsten in Kaarst „Monsterspray“ gegen fremde Wesen im Kinderzimmer

Gleich zu Beginn des Elternabends „Umgang mit Kinderängsten“ der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern machte Pädagogin Hilla Friedrichs klar: Kinderängste sind normal und vor allem entwicklungsbedingt. Ihr zur Seite gab Psychologin Simone Dirmeier, die die Einrichtung in Trägerschaft der Diakonie Rhein-Kreis Neuss leitet, den sechs teilnehmenden Eltern und Großeltern interessante Einblicke in das Verständnis von Kinderängsten und bot Lösungen an.