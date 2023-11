Gas und Strom werden günstiger Stadtwerke Kaarst senken Energiepreise um 40 Prozent

Die Situation an den Energiemärkten hat sich in den letzten Monaten entspannt und die Einkaufspreise für Gas und Strom sind gegenüber 2022 gesunken, aber noch deutlich höher als vor der Energiekrise. Stefan Meuser, zweiter Geschäftsführer der Stadtwerke Kaarst, erläutert, warum die meisten Preissenkungen erst zum Jahreswechsel möglich sind: „Wir haben in der Krise im Sinne unserer Kundinnen und Kunden auf Versorgungssicherheit gesetzt und für das Jahr 2023 im Voraus die Energiemengen zu den höheren Preisen beschafft. Daher machen sich die gesunkenen Einkaufspreise für uns erst jetzt bei der Energiebeschaffung für 2024 bemerkbar. Diesen Vorteil geben wir dann unmittelbar zum neuen Jahr weiter.“ Alle Kunden, deren Preise gesenkt werden, erhalten per Post eine separate Information, wie die Stadtwerke ankündigten. Weitere Infos zu Produkten und Preisen gibt es im Kundenbüro Am Neumarkt oder auf der Website.