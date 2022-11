69,77 Cent pro Kilowattstunde ab Januar Strom der Stadtwerke wird teurer

Viele Bürger der Stadt Kaarst haben in den vergangenen Tagen und Wochen Post von den Stadtwerken erhalten. Mit der Zustellung der Briefe kündigten die Stadtwerke die neuen Strompreise an, die ihre Kunden ab Januar zahlen müssen. „Die aktuelle Lage am Energiemarkt lässt leider nichts anderes zu: Auch wir müssen aufgrund der gestiegenen Marktpreise und Netzentgelte Ihren Strompreis anpassen“, heißt es in dem Brief. Und die Anpassung hat es in sich: Der Arbeitspreis pro Kilowattstunde Ökostrom steigt um 43,43 auf 67,99 Cent brutto. Der alte Preis betrug noch 24,56 Cent. Der Grundpreis bleibt mit 9,95 Euro monatlich gleich.