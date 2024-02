Fördermittel der Stadt Kaarst fraglich Stadtsportverband will „Sport im Park“ auch 2024 durchführen

In den vergangenen beiden Jahren haben sich jeweils sechs Vereine an dem Projekt „Sport im Park“ beteiligt, insgesamt wurden 2022 und 2023 je 14 Aktivitäten an der frischen Luft für die Kaarster Bürger angeboten. Mit Erfolg: die Beteiligung seitens der Bürgerschaft an den kostenlosen Sportangeboten war immens. Deshalb soll es in 2024 eine dritte Auflage des Projekts „Sport im Park“ geben.