Neue Einrichtung in Kaarst : Rat macht Weg für Turbo-Kita frei

Kaarst In einer Sondersitzung wurde über den Standort für die Einrichtung abgestimmt. Diese entsteht am Bauhof.

Ausschlaggebendes Argument für den Bauhof: Das Grundstück gehört der Stadt, Baurecht ist vorhanden. Anders als am Kaninchenskamp, wo das Grundstück noch ein Außenbereich ist, sprich Ackerland. „Am Kaninchenskamp haben wir kein Planrecht, das müssten wir erst schaffen“, sagte Christian Gaumitz von den Grünen. Ursula Baum (FDP) machte noch einmal darauf aufmerksam, dass der Bedarf an Kita-Plätzen schon heute nicht ausreicht und in den kommenden Jahren weiter steigen wird. „Wir müssen bauen, bauen, bauen, damit unsere Kinder einen Platz bekommen“, sagte Baum. Schon jetzt würden Kinder von Büttgen jeden Tag zur Kita am Hoverkamp in Kaarst fahren. „Es geht nicht mehr um Ortsnähe, sondern nur noch darum, überhaupt einen Platz zu haben“, so Baum. Anneli Palmen (SPD) stellte klar, dass der Bauhof aus allen Stadtteilen gut zu erreichen sei und eine ideale Lage am Vorster Wald hat. Die CDU äußerte ihre Bedenken. „Eine Kita wird nicht nur für ein oder zwei Jahre gebaut, sondern für 30 oder 40 Jahre. Von daher sehen wir den Standort am Kaninchenskamp dauerhaft als den besseren an“, sagte Lars Christoph (CDU). Die Christdemokraten halten es für „illusorisch“, dass die Einrichtung am Bauhof zum Kindergartenjahr 2020/21 fertig sein wird. Für Christophs Parteikollege Ingo Kotzian ist ein Verkehrskollaps rund um den Bauhof programmiert. „Wenn wir uns heute für den Bauhof entscheiden, haben wir in den nächsten 30 Jahren dort Chaos“, so Kotzian. Doch die Argumente der CDU reichten nicht aus, in einer geheimen Wahl stimmten 29 der 48 anwesenden Ratsmitglieder für den Standort am Bauhof. Sobald die Baugenehmigung vorliegt, können die Bagger dort also anrollen. Hinter der Kita, die bereits jetzt dort steht, wird die neue, viergruppige Einrichtung entstehen. Die fehlenden Plätze werden bis dahin durch eine Container-Lösung teilweise aufgefangen.