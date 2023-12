Ratssitzung in Kaarst am Donnerstag Stadtrat entscheidet über die Zukunft des Frankenheim

Doch warum müssen die Ratsmitglieder überhaupt über die Zukunft des Frankenheim abstimmen? Der Pachtvertrag der Stadt mit der Frankenheim-Brauerei läuft zum 30. April 2024 aus. In einem Brief an die Verwaltung, der unserer Redaktion vorliegt, erklärt die Frankenheim-Brauerei nun, dass „eine Verlängerung des Mietverhältnisses aufgrund unseres Optionsrechts nicht an der Miethöhe scheiterte, sondern an den Betriebspflichtvorgaben“. Daraufhin sei ein Vorschlag mit den jetzigen Betreibern als Direktmieter der Stadt ohne Mietsenkung, aber mit einem Vorschlag zu den Betriebszeiten entwickelt und der Verwaltung vorgelegt worden. Die Verwaltung hatte auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt, dass die Warsteiner-Gruppe als Pächter den Vertrag zu den bisherigen Konditionen nicht verlängern wollte und die Politik einer Verlängerung mit niedrigerer Pacht nicht zustimmte. Der Stadtrat hatte die Verwaltung einstimmig beauftragt, nach Alternativen zu suchen und verschiedene gastronomische Konzepte zur Abstimmung zu stellen. Nach Informationen unserer Redaktion wurden in der vergangenen Woche drei Konzepte präsentiert – unter anderem von der Familie Lütges.