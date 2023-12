Gastronomie in Kaarst Stadtrat beschließt Pächter-Wechsel im Frankenheim

Die „Causa Frankenheim“ ist in den vergangenen Wochen hitzig auf allen Kanälen diskutiert worden, es gab viele Gerüchte und Anschuldigungen. Am Donnerstag haben die Mitglieder des Stadtrates eine Entscheidung getroffen, die für die derzeitigen Pächter und die über 1000 Menschen, die die Online-Petition unterschrieben haben, ein Schlag ins Gesicht sein dürfte: In der Gastronomie im Bürgerhaus wird es einen Wechsel geben. Die Lokalität soll ab dem 1. Mai 2024 mit einem neuen Pächter fortgesetzt werden.