Stadtradeln in Kaarst : Auf die Pedale, fertig, los!

Stadtradeln in Kaarst

Das Stadtradeln geht in die nächste Runde (Symbolfoto). Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Am 6. Mai beginnt das Stadtradeln. Dabei gilt es, die Bestmarke aus 2021 zu knacken. Im vergangenen Jahr fuhren 819 Teilnehmer 163.000 Kilometer.

Der Startschuss für das Stadtradeln fällt in der kommenden Woche: Ab dem 6. Mai treten die Kaarster wieder in die Pedale, um möglichst viele Kilometer zu sammeln. Bereits 16 Teams haben sich in Kaarst angemeldet. Es gilt die Bestmarke aus 2021 zu knacken: Im vergangenen Jahr waren 819 Radelnde über 163.000 Kilometer gefahren.