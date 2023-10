Stadtradeln in Kaarst Teilnehmer legen 122.724 Kilometer zurück

Radfahrerinnen und Radfahrer in Kaarst haben in diesem Jahr wieder ordentlich in die Pedale getreten. Das gehört belohnt – darum wurden auf dem Neumarkt jetzt beim Aktionstag Nahmobilität die erfolgreichsten Teilnehmer der Aktion „Stadtradeln“ in Kaarst gekürt. Insgesamt, so teilte die Stadt jetzt mit, sind die Kaarster Radfahrer während des Aktionszeitraums gemeinsam 122.724 Kilometer geradelt. 488 Menschen haben aktiv mitgemacht.