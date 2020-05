Vorst und Driesch : Glasfaserausbau – Stadt appelliert an Bürger

Glasfaserausbau – Stadt appelliert an Bürger

Das Thema „Glasfaser“ läuft in Vorst und Driesch nur schleppend. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Vorst/Driesch Die Deutsche Glasfaser hat die Frist der Nachfragebündelung für einen Glasfaserausbau in den Stadtteilen Vorst und Driesch bis zum 15. Juni verlängert. Sollten bis dahin nicht die Marke von 40 Prozent erreicht werden, werden Vorst und Driesch nicht an das Glasfasernetz angeschlossen.

Ursprünglich lief die Frist am 6. April aus, bis dahin hatten nur 29 Prozent der Haushalte einen Vertrag unterzeichnet. Im Hauptausschuss stellten nun CDU, FDP und SPD einen Antrag zu diesem Thema. Sie alle wollten wissen, inwieweit die Stadt die fehlenden Prozent finanzieren kann und ob auch die städtischen Einrichtungen in Vorst (Bauhof und Kindertagesstätte) bereits in den 29 Prozent vorhanden seien.