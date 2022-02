Vermeidung von Betreuungsausfällen : Stadt Kaarst will Testverfahren an Kitas vereinfachen

Stadt Kaarst will Testverfahren an Kitas vereinfachen

Der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler will sich an das Ministerium wenden. Foto: jochen rolfes photographer

Kaarst Die Stadt Kaarst möchte das Testverfahren an den Kitas vereinfachen, um Betreuungsausfälle zu vermeiden. Dafür nimmt die Stadt Kontakt mit dem zuständigen Ministerium auf.

„Wir wollen, dass die Vorgehensweise an den Kitas der Praxis an den Schulen entspricht“, erklärt der Erste Beigeordnete Sebastian Semmler. Heißt: nach einem positiven Pooltest soll die Freitestung über einen Schnelltest möglich sein.

Die Stadt hat das Testverfahren an den Kitas auf vielfachen Wunsch der Eltern auf PCR-Pooltests umgestellt und dafür gezielt nach einem Labor gesucht, das trotz der angespannten Situation über ausreichende Kapazitäten zur Durchführung der Pool-Testungen verfügt. Auf Grund der hohen Nachfrage war kein Anbieter bereit, bei einem positiven Pooltest die Auswertung eines Zweitests durchzuführen. Dieses Verfahren war zuletzt an den Schulen praktiziert worden, musste zwischenzeitlich wegen fehlender Labor-Kapazitäten jedoch wieder eingestellt werden.

Stand jetzt müssen bei einem positiven Pooltest die Eltern der betroffenen Kinder einen Einzeltest am Morgen nach der Pooltestung in der Kindertageseinrichtung abgeben. Bis zur Auswertung dieser Einzeltests verbleiben die Kinder in Quarantäne. Durch die vertragliche Bindung an das Labor ist eine Umstellung des Verfahrens derzeit nicht möglich.