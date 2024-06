Kooperation mit Kolping Deutschland Stadt will geflüchteten Menschen Arbeit beschaffen

Weiterhin lädt Kolping Deutschland Arbeitgeber ein, die Stellen zur Verfügung haben und versucht, einen passenden Arbeitnehmer zu finden. Am Standort Neuss werden sogenannte Orientierungscenter für geflüchtete Menschen angeboten. Dabei wird den potenziellen Arbeitnehmer erklärt, was sie tun müssen, um vermittelt zu werden. „Man kann nicht warten, bis man die deutsche Sprache perfekt spricht. Am schnellsten lernt man Deutsch, wenn man in Arbeit ist“, so Steffens.