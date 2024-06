Stadt Kaarst widerspricht Sandra Pauen „Es hat keine Prüfung der Buchhaltung gegeben“

Am vergangenen Sonntag gründete Pauen derweil eine neue Wählergemeinschaft, die künftig unter dem Namen „Wir für 41564“ unter der Leitung von Pauen und Frank Rayak aktiv sein wird. Nach Informationen unserer Redaktion will diese Wählergemeinschaft bei der Ratssitzung am Donnerstag auflaufen und gegen das Verfahren zur Neuvermietung der Gastronomie im Bürgerhaus kritisieren. Es könnte also eine hitzige Ratssitzung werden.