Betrüger in Kaarst unterwegs: Stadt und Polizei warnen vor Kanalhaien

Kaarst In Kaarst wird von unseriösen Unternehmen versucht, private Hausbesitzer zu betrügen.

Sie rufen wahllos an oder kommen direkt vorbei: sogenannte Kanalhaie. Unseriöse Unternehmen, die private Hausbesitzer prellen wollen, indem sie vorgeben, im Auftrag der Stadt die Abwasserleitung überprüfen zu müssen. Aber Vorsicht: Die Stadt Kaarst hat keinem Unternehmen diesen Auftrag erteilt. „Die Stadtverwaltung empfiehlt allen Immobilienbesitzern, ein solches Angebot zurückzuweisen. Häufig handelt es sich dabei um unseriöse Unternehmen, die eine minderwertige oder gar nicht erbrachte Leistung berechnen wollen“, teilt Stadtsprecher Peter Böttner mit. Die Prüfung darf nur von anerkannten Sachkundigen durchgeführt werden. „Die zuständigen Mitarbeiter der Stadt Kaarst stehen den Bürgern gerne beratend zur Seite“, so Böttner weiter. Der Polizei liegen derzeit allerdings keine Ereignisse zu betrügerischen Kanalhaien in Kaarst vor.

Das Vorgehen der Kanalhaie ähnelt anderen Betrugsversuchen: Sie wollen einen schnellen Auftrag des Hausbesitzers bekommen und fordern hohe Rechnungen. Ihre Opfer sind oft ältere Menschen – genau wie beim Enkeltrick oder falschen Handwerkern. Erst diese Woche haben solche Betrüger wieder in Leverkusen zugeschlagen. Am Montag durchsuchte ein Mann fast eine Stunde lang die Wohnung einer 90 Jahre alten Seniorin und erbeutete eine fünfstellige Geldsumme. Der Mann gab vor, die Heizungen in der Wohnung ablesen zu wollen und sagte der Frau, dass es etwas länger dauern könnte. Die Rentnerin setzte sich in die Küche und wartete, bis der Betrüger sein Werk verrichtet hatte – um dann festzustellen, dass er nicht nur an der Heizung, sondern auch an ihren Schränken „gearbeitet“ hatte.