Giftige Wasserpflanze in Kaarst : Stadt warnt vor Blaualgen im See

Stadt warnt vor Blaualgen im See

Giftige Wasserpflanze in Kaarst

Kaarst Die Technische Beigeordnete hatte am Donnerstag unerfreuliche Nachrichten für die Ratsmitglieder der Stadt Kaarst mitgebracht. „Wir haben Blaualgen in unserem Stadtparksee vor unserer Nase“, sagte Sigrid Burkhart.

Einige Blaualgen produzieren Giftstoffe, die für Menschen und Tiere eine Gesundheitsgefahr darstellen können. Der Kontakt mit Blaualgen kann zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen führen. Es kann aber auch zu Übelkeit, Durchfall und Erbrechen kommen. „Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in den kommenden Tagen Warnschilder rund um den See sehen“, so Burkhart weiter.