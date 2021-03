Gastronomie in Kaarst : Kaarst verzichtet auch 2021 auf Terrassengebühr

Gastronomie in Kaarst

Auch für dieses Jahr hat die Politik entschieden, dass die Gastronomen im Stadtgebiet keine Terrassengebühr an die Stadt zahlen müssen. Der Antrag der schwarz-grünen Koalition wurde einstimmig beschlossen. Bereits im vergangenen Jahr war zumindest für die letzten Monate auf die Terrassengebühr verzichtet worden, um die ohnehin schon gebeutelten Gastronomen nicht noch zusätzlich zu belasten.

Mittlerweile haben die Restaurants und Kneipen seit mehr als drei Monaten geschlossen, viele verzeichnen keine Einnahmen, weil sie keinen Außer-Haus-Service anbieten. „Wir wollten noch einmal ein Zeichen setzen. In den nächsten Wochen soll zuerst wieder die Außengastronomie geöffnet werden in beschränktem Maße. Damit zeigen wir, dass wir alles tun, was wir können, um die Gastronomen zu unterstützen“, begründete Ingo Kotzian, Fraktionsvorsitzender der CDU, den Antrag. Der Verzicht auf die Terrassengebühr belastet den städtischen Etat mit 8000 Euro – im Vergleich zu den Verlusten der Gastronomie ist diese Summe ziemlich gering.