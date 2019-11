Feuerwehr Kaarst : Einsatzfahrzeug für 16.500 Euro verkauft

Kaarst Lange musste die Stadt Kaarst nicht warten, bis das auf der Internetseite des Zolls angebotene Einsatzfahrzeug der Feuerwehr den Besitzer gewechselt hat. Für 16.500 Euro ist das Spezialfahrzeug, dass lediglich 25.000 Kilometer auf dem Tacho hat, verkauft worden.

Im Jahr 1996 hatte die Stadt Kaarst den Einsatzwagen für 350.000 D-Mark gekauft. Voll beladen wiegt der ausrangierte Einsatzwagen 15 Tonnen und man braucht einen Führerschein der Klasse C, um ihn fahren zu dürfen. Der Käufer darf mit den Signalleuchten nach Hause fahren, muss sie dort aber abmontieren und den Wagen so herrichten, dass er nicht mehr wie ein Feuerwehrauto aussieht. „Er kann ihn aber auch an eine andere Feuerwehr verkaufen, dann kann der Wagen so bleiben, wie er ist“, sagt Andreas Kalla.