Röhrichtinseln im Einsatz : Wasserqualität im Stadtparksee verbessert

Kaarst Die Stadt Kaarst arbeitet weiter an der Verbesserung der Wasserqualität im Stadtparksee. Dabei kommen sogenannte Röhrichtinseln zum Einsatz.

Diese mit Pflanzmatten bestückten Schwimminseln wurden jetzt im nördlichen Teil unweit des Springbrunnens am Ufer ergänzt. „Die Röhrichtinseln nehmen mit ihrer speziellen Bepflanzung überschüssige Nährstoffe aus dem See auf und verbessern so die Wasserqualität. An heißen Tagen sorgen die Inseln für mehr Schatten und kühlen den See auf ganz natürliche Weise“, sagt Ann-Kathrin Esch vom städtischen Umweltteam.