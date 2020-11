Verein „Kaarster helfen“ : Stadt Kaarst unterstützt Schuhkarton-Aktion für Bedürftige

Kaarst Die Stadt Kaarst ist ab sofort als Partner der „Schuhkarton-Aktion“ des Vereins „Kaarster helfen“ aktiv. Erneut sammeln Kaarster für Kaarster und wollen bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine Freude machen.

In dieser Woche hat die Frauen-Union, vertreten durch Nadine Graber und Dagmar Treger, ihre Kartons an den Vorstand von „Kaarster helfen“ übergeben. Bürgermeisterin Ursula Baum dankte allen Beteiligten für ihr Engagement: „Weihnachten darf nicht ausfallen – nicht wegen Corona und auch nicht wegen eines leeren Kontos. Mit diesen Schuhkartons ist für viele Menschen in unserer Stadt ein kleines bisschen Glück verbunden.“

Noch bis zum Monatsende können die Kartons an den Sammelstellen abgegeben werden. Gesammelt werden Kartons oder Pakete der Größe S oder M mit weihnachtlichen Kleinigkeiten wie Christbaumschmuck, einem Schal, einer Mütze oder Handschuhen, abgepackten Weihnachtskeksen, Servietten, Seife, Duschgel oder Schokolade, warmen Socken oder Kaffee/Tee. Selbstgebackenes sollte allerdings nicht in die Kartons gepackt werden. Die Spender können aber eine kleine Grußkarte in ihr Paket legen „Jeder freut sich doch über ein paar nette Zeilen, ganz besonders in der Weihnachtszeit“, sagt Rena Wertheim, zweite Vorsitzende von „Kaarster helfen“.