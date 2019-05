Offizieller Aufruf aus Kaarst : Stadt und Karnevalsvereine suchen nach Tollitäten

Kaarst Wer möchte auch einmal als Prinz auf einem Rosenmontagswagen in Büttgen stehen, von den Menschen umjubelt werden und Kamelle werfen? Interessenten können sich nun bewerben.

Wer möchte auch einmal als Prinz auf einem Rosenmontagswagen in Büttgen stehen, von den Menschen umjubelt werden und Kamelle werfen?

In der vergangenen Session 2018/2019 hatte die Stadt seit längerer Zeit mit Christoph I. und Claudia III. wieder ein städtisches Prinzenpaar. Erneut stellten die Verantwortlichen fest, dass es mit Tollitäten an der Spitze doppelt so schön ist, Karneval zu feiern.