Kaarst probt den Ernstfall So wappnet sich Kaarst für einen Blackout

Wenn das Jahr nicht schon so weit fortgeschritten wäre, hätte „Leuchttürme“ das Zeug zum Wort des Jahres. Es taucht in letzter Zeit immer häufiger und immer dann auf, wenn Städte und Landkreise sich auf eine Notfallvorsorge bedingt durch länger anhaltenden Stromausfall vorbereiten. Das geschieht auch in Kaarst. Im Hauptausschuss beschrieb der Abteilungsleiter für den Bereich Feuerwehr, Andreas Kalla, die Abläufe, soweit sie zurzeit schon feststehen.