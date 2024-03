Ehemalige Kaarster Ratsfrau mit 42 Jahren verstorben Große Trauer um Nadine Graber

Die Floorball-Abteilung der DJK Holzbüttgen würdigt Graber als „herausragendes Mitglied, leidenschaftliche Trainerin und treuen Fan“. Nach einem langen Kampf gegen eine schwere Krankheit hinterlasse ihr Abschied „eine tiefe Lücke in unserer Abteilung, insbesondere in der Damenmannschaft, und eine noch größere in den Herzen ihrer Familie“, heißt es weiter. Sie werde dem Verein „unendlich fehlen, doch in unseren Herzen und Erinnerungen wird sie für immer einen festen Platz haben“.