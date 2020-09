Stakerseite in Kaarst : Stadt tauscht fehlerhaftes Straßenschild aus

Das fehlerhafte Straßenschild wird ausgetauscht. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Aufmerksame Bürger haben in Kaarst ein Straßenschild entdeckt, auf dem der Name falsch geschrieben ist. An der Kreuzung zur Büttgener Straße ist auf das Schild, das in die Stakerseite weist, ein r reingerutscht, also steht dort Starkerseite.

Das Schild ist auf Nachfrage bei der Stadt am 17. Juli geliefert worden, drei Tage später wurde es aufgehangen. Ein Bürger meldete dann am 29. August (Samstag), mehr als vier Wochen nach Anbringung, den Fehler.

Am 31. August, also unmittelbar am Montag nach der Fehlermeldung, bestellte die Stadt ein neues Schild, auf dem der Fehler behoben ist. Sobald es angekommen ist, wird das fehlerhafte Schild ausgetauscht. Das soll in den kommenden Tagen passieren.

Wie es zu dem Fehler kam? Laut Stadtverwaltung habe ein Mitarbeiter bei der Bestellung den Straßennamen falsch notiert. Auch das Straßenschild des „Risgeskirchweg“ in Büttgen musste getauscht werden. Fehler sind eben menschlich.

(seeg)