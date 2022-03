Einrichtung am Commerhof in Kaarst-Holzbüttgen : Stadt sucht Träger für neue Kita

Im Baugebiet Commerhof in Holzbüttgen ist eine fünfgruppige Kindertagesstätte geplant. Foto: Stephan Seeger

Holzbüttgen Interessenten für die Einrichtung am Commerhof können sich bewerben. Was dort geplant ist und wann die Kita in Betrieb gehen soll.

Die Planungen für das Baugebiet Commerhof in Holzbüttgen sind jüngst im Bau- und Planungsausschuss verabschiedet worden. Diese sehen den Bau einer Kindertageseinrichtung vor. Für die Einrichtung sucht die Stadt nun nach einem Träger. Geplant ist am Commerhof eine fünfgruppige barrierefreie Einrichtung mit zwei Gruppenformen I, einer Gruppenform II, einer Gruppenform III und einer Gruppenform III mit inklusiver Ausrichtung. Die Kita wird in der Form einer Mietmodells angeboten, die Nebenkosten trägt der Betreiber. Die Stadt möchte die Einrichtung zum Start des Kindergartenjahres 2024/2025 eröffnen. Bereits zum Kindergartenjahr 2022/2023 sollen zwei Gruppen der Einrichtung in einer Interimslösung am Bauhof den Betrieb aufnehmen. Angesichts der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen erwartet die Stadt einen Träger, der bereits diese Interimslösung anbieten kann.

Zur Auswahl des Betriebsträgers führt die Stadt Kaarst ein Interessenbekundungsverfahren durch. In einem ersten Schritt wird die Eignung der Interessenten geprüft. Danach erarbeitet die Verwaltung einen Vorschlag für den zuständigen Jugendhilfeausschuss auch auf Grundlage wirtschaftlicher Kriterien. Die Stadt hat bereits gezielt Träger angeschrieben. Bis zum 31. März haben darüber hinaus Interessenten die Möglichkeit, ihr Interesse unter Einreichung der dafür notwendigen Unterlagen zu bekunden. Informationen zum Verfahren gibt der städtische Bereich Jugend und Familie, Telefon 02131 987329, Email: heike.schmelzer@kaarst.de.