Session 2024/2025 Stadt Kaarst sucht neuen Karnevalsprinzen

Wer Interesse an dem Amt des Prinzen, der Prinzessin, dem Prinzenpaar oder sogar einem Dreigestirn hat, kann sich bei der Stadt Kaarst im Bereich Politische Gremien, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur melden. Ansprechpartnerin ist Dorothee Kraus (dorothee.Kraus@kaarst.de). Eine Mitgliedschaft in einem Karnevalsverein ist nicht erforderlich. Die Karnevalsvereine in Kaarst werden den Kandidaten aber vor und während der Session mit Rat und Tat zur Seite stehen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.