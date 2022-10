Neue Stelle in Kaarst : Stadt stellt neuen Behindertenbeauftragten vor

Neue Stelle in Kaarst

Kaarst Die Stadt Kaarst hat einen neuen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten eingestellt. Altan Ari übernimmt die Aufgabe für die Verwaltung.

Die Stelle wurde neu geschaffen, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen in der Stadt zu stärken. Für den 43-Jährigen ist dies eine Herzensangelegenheit: „Ich möchte beraten und zuhören. Die soziale und berufliche Teilhabe von behinderten Menschen ist ein Grundrecht. Dafür trete ich ein“, sagt Ari, der zuvor bei den Landschaftsverbänden LVR und LWL beschäftigt war.

Seit Donnerstag, 27. Oktober, bietet der Diplom-Sozialpädagoge seine monatliche Sprechstunde im Kaarster Rathaus an. Zwischen 10 und 12 Uhr können Interessierte die Sprechstunde ohne Voranmeldung besuchen. Sie findet an jedem vierten Donnerstag im Monat im Raum U35 statt. In Ergänzung zu dem hauptamtlichen Behindertenbeauftragten sucht die Stadt auch noch einen ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten. Diese Position ist zunächst bis zum Ende der Ratsperiode befristet. Alle Informationen zur der Ausschreibung finden interessierte Bürger auf der Webseite der Stadt Kaarst unter den Stellenangeboten.