Kostenlose Menstruationsprodukte : Stadt Kaarst stellt Hygiene-Automaten im AEG auf

Kaarst Die Stadt Kaarst hat den ersten Spender für Menstruationsprodukte wie Binden und Tampons an einer weiterführenden Schule aufgestellt. Kosten für die Aufstellung des Automaten: 1200 Euro.

Die weiblichen Jugendlichen am Albert-Einstein-Gymnasium haben nun die Möglichkeit, sich an der Mädchentoilette die nötigen Produkte aus einem sogenannten Hygiene-Automaten zu ziehen. Nach einer Probephase am Albert-Einstein-Gymnasium soll bis zu den Sommerferien an allen anderen weiterführenden Schulen im Stadtgebiet ein solcher Hygiene-Automat jeweils an der Mädchentoilette aufgestellt werden.