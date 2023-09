Infoveranstaltung in Kaarst Stadt stellt Ergebnisse der Starkregenanalyse vor

Bei der Analyse wurden 30- und 100-jährige Regenereignisse sowie ein Szenario mit einem extremen Niederschlagsereignis von 90 Millimetern in einer Stunde simuliert. In den vergangenen drei Jahren hat es in Kaarst drei größere Starkregen-Ereignisse gegeben, Kostenpflichtiger Inhalt das letzte im Mai 2022. Damals waren die Stadtteile Büttgen und Driesch betroffen. Dieses Ereignis war auch für die Kaarster Feuerwehr neu, da es lokal begrenzt war. Zudem traf es im August 2020 und im Juni 2021 den Stadtteil Kaarst am heftigsten. Vor allem an den Tiefpunkten in der Stadt gibt es bei starken Regenfällen immer wieder Probleme: Am Windvogt und im Blumenviertel. Bürger können sich auf der städtischen Homepage zum Thema Starkregen beraten lassen.