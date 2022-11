Weihnachtszirkus und Co. in Kaarst Adventsprogramm für Kinder und Jugendliche

Am Samstag, 10. Dezember und Sonntag, 11. Dezember lädt der erste Kaarster Weihnachtszirkus Grundschulkinder in die Turnhalle des Albert-Einstein-Gymnasiums (Am Schulzentrum 14) ein. Dort können die Kinder in die Zirkuswelt hineinschnuppern: Wer schon immer mal Lust auf Akrobatik, Clownerie und Cheerleading hatte oder sich in der Diabolo-Kunst versuchen wollte, der bekommt die passende Bühne dafür. Mit einer Aufführung für Familien und Freunde schließt der Zirkus ab. Teilnahmegebühr: 30 Euro (inklusive Verpflegung).