Corona-Maßnahmen in Kaarst : Stadt soll über Lufthygiene in Schulen und Kitas berichten

Fenster auf! Das wird in diesem Winter besonders wichtig. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Kaarst Die Belüftung von Räumen in Kaarster Schulen und Kitas wird den Stadtrat in seiner Sitzung am 5. November beschäftigen. Auf Antrag der SPD soll die Verwaltung über aktuelle Erkenntnisse zum Einsatz von Lüftungsanlagen berichten.

Von Simon Janßen

Die Sozialdemokraten berufen sich in ihrer Antrags-Begründung unter anderem auf die Aussagen von Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung des Landes NRW, die die regelmäßige Durchlüftung vorschreibt und konkrete Vorgaben für die zeitlichen Abstände der Belüftungsvorgänge gemacht hat. Räume, in denen dies nicht möglich ist, seien für den Unterricht nicht zugelassen.

Im jüngsten Schulausschuss Mitte September hatte die Kaarster Verwaltung auf die Frage der SPD-Fraktion nach den Belüftungsmodalitäten sowie nach eventuell bereits vorhandenen

Lüftungsanlagen geantwortet, dass die Belüftung nach den Vorgaben der Kultusministerkonferenz und des Ministerium für Schule und Bildung durchgeführt werde. Belüftungsanlagen seien nicht vorhanden. Es werde jedoch geprüft, ob eine Nachrüstung möglich sei und wie die Finanzierung über bestehende oder neu angedachte Förderprogramme erfolgen könne.