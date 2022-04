Krauser Weg auf der Broicherseite : Stadt soll Teilkosten für Bahnübergang übernehmen

Kaarst Die Deutsche Bahn bleibt beim Bahnübergang Krauser Weg hartnäckig und will diesen weiterhin aufgeben. Das Unternehmen hat die Stadt aufgefordert, bis Mitte 2023 einen Lösungsansatz aufzuzeigen, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen alternativen Wegemöglichkeiten der Bahnübergang aufgegeben werden kann.

Bislang scheiterten Lösungen für Ersatzwege an den Eigentumsverhältnissen im direkten Umkreis. Mit den Eigentümern konnte noch keine Einigung erzielt werden. In einer Verwaltungsvorlage für den Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschuss am 29. März stand, dass aktuell nur zwei Lösungen übrig bleiben: der komplette Rückbau des Bahnübergangs oder ein Teilumbau mit einer Öffnung für den Fuß- und Radverkehr.