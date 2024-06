Planungsausschuss in Kaarst Stadt soll geplante Maßnahmen für die Innenstadt priorisieren

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ingo Kotzian stellte klar, dass man sich nur mit Maßnahmen beschäftigen sollte, die auch förderfähig sind. „Die meisten sind es nämlich nicht“, sagte er. Die größtmögliche Fördersumme gebe es für die Sanierung des Rathauses, „und jede Million, die wir da bekommen können, tut uns sehr gut und muss nicht an anderer Stelle eingespart oder erwirtschaftet werden“, so Kotzian weiter. Politik und Verwaltung sollten „zu Potte kommen, damit man auch mal etwas vorlegen kann“, so Kotzian. Denn die Bürger würden der Stadt und der Politik zurecht vorwerfen, dass die Umsetzung von Maßnahmen zu lange dauert. „Wir sollten zügig weitermachen“, appellierte er.