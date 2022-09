Gebühren in Kaarst : Stadt setzt Urteil zu Abwassergebühren um

Kaarst Die bisherige Rechtsprechung zur Gebührenkalkulation wurde vom Oberverwaltungsgericht NRW revidiert. Die Stadt Kaarst reagiert nun darauf.

Laut der Fraktion FWG Kaarst seien die Grundbesitzabgabenbescheide für 2021 und 2022 zwar rechtskräftig und rechtens, „aber nicht richtig“. Das hatte Sandra Pauen bereits in der Ratssitzung erklärt. „Wir Bürger wollen davon ausgehen, dass das, was der Staat macht, nicht nur rechtens, sondern auch richtig ist. Und ich als Bürger möchte darauf vertrauen können, dass, wenn der Staat etwas nicht richtig macht und dies zu meinem Nachteil ist, er diesen in meinem Interesse korrigiert“, so die Fraktion. Es wäre „nur fair gewesen, wenn wir im Stadtrat beschlossen hätten, das alle Kaarster Bürger die zu viel gezahlten Abwassergebühren zurück erstattet bekommen auf Grundlage der beschlossenen geringeren Abwassergebühren für 2021 und 2022“, heißt es weiter. Laut FWG hätte eine Verrechnung der zu viel gezahlten Gebühren mit dem Grundbesitzabgabenbescheid für 2023 erfolgen können.