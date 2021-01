Kaarst hilft Senioren : Stadt schaltet Hotline für Impftermine frei

Kaarst Die Stadt Kaarst wird die Vergabe von Impfterminen durch eine eigene Telefon-Hotline unterstützen. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an Personen, die mit der Terminvergabe über die Internetseite www.116117.de und der zentralen Telefonnummer 0800 116 117 01 überfordert sind.

„Jeder, der sich impfen lassen möchte, soll diese Impfung auch bekommen. Wir als Stadt unterstützen dabei, wo wir können“, erklärt Bürgermeisterin Ursula Baum. Weiter sagt die erste Bürgerin der Stadt: „Es ist entscheidend, auch die Terminvergabe so einfach wie möglich zu machen. Alle Menschen, die Probleme haben, einen Impftermin zu vereinbaren, können sich gerne an uns wenden – wir helfen Ihnen.“

Erst in der vergangenen Woche hatte die Stadt für die Bürger eine Hilfestellung angeboten, die nicht selbstständig einen Termin vereinbaren können. Zudem arbeitet die Stadt einer eigenen Impf-kampagne. „Zur Impfung gibt es keine Alternative“, hatte Baum zuletzt erklärt. Ein Weg zurück in die Normalität sei nur durch eine möglichst hohe Impf-Quote erreichbar. Am 1. Februar nimmt das Impfzentrum in der Neusser Hammfeldhalle seinen Betrieb auf. Zum Start werden zunächst nur Personen einen Termin erhalten, die am 1. Februar 80 Jahre oder älter sind.