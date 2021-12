Kaarster Grundschulen : Mobiler Anhänger unterstützt Radtraining

Kaarst Die Stadt Kaarst hat einen Anhänger mit Materialien im Wert von 15.000 Euro angeschafft. Damit sollen Schüler auf die Fahrradprüfung vorbereitet werden.

Einen Ball während der Fahrt aufnehmen, durch einen Parcours mit Slalomstangen fahren oder langsam fahren – Schüler werden in der dritten Klasse auf die Fahrradprüfung vorbereitet. Und die Stadt Kaarst hilft den Grundschulen nun dabei – und zwar in Form von Material. Am Bauhof in Vorst steht ein Anhänger vollgepackt mit Slalomstangen, Hütchen, Bällen, befahrbaren Elementen und Fahrrädern, der die Schulen beim Fahrrad-Sicherheitstraining unterstützen soll. Bei Bedarf können sich die Schulen den Anhänger ausleihen. Der Baubetriebshof übernimmt den Transport des Anhängers und bringt ihn zu den jeweiligen Schulen oder holt sie dort wieder ab.

Das Projekt geht auf eine Initiative der SPD-Ratsfraktion zurück. Nachdem der Parcours an der Katholischen Grundschule Alte Heerstraße durch die Modernisierung des Schulhofs weggefallen war, überlegten sich Herbert Palmen und Jürgen Kreuels, Verkehrssicherheitsberater der Polizei des Rhein-Kreises, einen mobilen Parcours in Form eines solchen Anhängers. Über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW wurden die notwendigen Mittel beantragt. Der Ankauf des Materials wurde zwischen Verwaltung, den Schulen, der Verkehrswacht, der Politik und der Schulwegkommission abgestimmt. Die Kosten betragen rund 15.000 Euro.

Bereits in der Grundschule lernen die Kinder, wie sie sicher am Straßenverkehr teilnehmen können. Die Verkehrserziehung ist ein jahrgangsübergreifendes Element im Lehrplan und wird auch mithilfe der Kreis-Polizei den Schülern vermittelt. In der ersten Klasse steht der Schulweg im Mittelpunkt, in Klasse zwei lernen die Kinder, welche Gefahren im Straßenverkehr lauern. In Klasse drei und vier steht die Radfahrausbildung auf dem Programm.