Bis 5. April : Stadt Kaarst sagt alle Veranstaltungen ab

Kaarst Die Stadt Kaarst hat alle städtischen Veranstaltungen bis zum 5. April abgesagt. Betroffen sind unter anderem das Kabarett-Programm und die Ostermärkte. Für Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus ist die Entscheidung „alternativlos“.

Der Coronavirus legt bis zum 5. April auch die Stadt Kaarst lahm. Die Verwaltung hat am Mittwoch beschlossen, alle städtischen Veranstaltungen aufgrund akuter Infektionsgefahr mit dem Coronavirus abzusagen. Davon betroffen sind alle Kabarettveranstaltungen, Theaterfahrten, die Ostermärkte, der Immobilientag, die Sportlerehrung und die Kinovorstellungen. „Wie haben heute morgen eine schwere, aber richtige Entscheidung getroffen“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus in einer Videobotschaft an die Bürger. Sie bestätigt zwar, dass es noch keinen Corona-Erkrankten in Kaarst gebe, allerdings „gibt es Infektionsfälle in Nachbarkommunen.“ Deshalb müsse die Stadt Vorkehrungen treffen. „Einige Veranstalter werden einen wirtschaftlichen Schaden erleiden. Aber aus unserer Sicht war diese Entscheidung alternativlos“, so Nienhaus weiter. Sie werde sich dafür einsetzen, dass Lösungen gefunden werden, um Schäden „abzuwenden oder zu minimieren“.