Reitwege in Kaarst Stadt richtet Kommission für Reitwege ein

Das Thema „Reitwege in Kaarst“ wurde nach mehreren Jahren 2021 wieder im Sportausschuss aufgegriffen, weil viele Reitwege nicht mehr den Ansprüchen genügen. In einem Gespräch zwischen der Sportverwaltung und dem Rhein-Kreis am 26. September des vergangenen Jahres wurde deutlich, dass Reitwege nicht nur auf öffentlichen Verkehrsflächen zulässig sind, sondern auch auf privatem Gelände und privaten Straßen und Wegen. Mit Hilfe einer Reitwege-Kommission will die Stadtverwaltung mögliche rechtliche Interessenskonflikte an einer Stelle bündeln und von dort aus koordinieren. Inhaltlich sollte das Gremium besprechen, für welche Reitwege Unterhaltsmaßnahmen erforderlich und wo überhaupt neue Reitwege überhaupt möglich wären.