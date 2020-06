14-Jähriger in Vorst tödlich verunglückt : Neue Grenzmarkierung an Unfallstelle

Vorst Die Stadt reagiert auf den tragischen Verkehrsunfall in Vorst. Es war laut Statistik der erste Unfall an dieser Stelle. Auch nach Ansicht des Kaarster ADFC ist die Kreuzung aus baulicher Sicht „völlig unauffällig“.

Kerzen und Bilder des tödlich verunglückten Jungen erinnern an der Unfallstelle an den tragischen Vorfall, der sich am Pfingstmontag in Vorst zugetragen hat. Ein 14 Jahre alter Schüler aus Büttgen war an den schweren Verletzungen, die er nach einem Zusammenstoß mit einem Auto erlitten hatte, im Krankenhaus verstorben. Am vergangenen Montag haben sich die Kaarster Stadtverwaltung und die Kreispolizeibehörde am Unfallort umgesehen. Dies sei ein normaler Vorgang bei Verkehrsunfällen mit Todesfolge, teilt die Stadt mit. In diesem Fall wurden das Unfallgeschehen und die Gegebenheiten der Unfallstelle genau betrachtet. Dabei wurde festgestellt, dass der Kreuzungsbereich des Wirtschaftsweges mit der Straße „Rottes/In der Delle“ in keiner Unfallstatistik verzeichnet ist, auch die bisherigen Geschwindigkeitskontrollen sind unauffällig, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.