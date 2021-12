Kaarst baut digitale Infrastruktur aus : Stadt richtet freies WLAN an Rathäusern ein

Die Kaarster Breitbandkoordinatorin Britta Bischet. Foto: Stadt Kaarst/Jochen Rolfes

Kaarst Die Stadt hat ihre digitale Infrastruktur ausgebaut. Nun können sich die Kaarster Bürger rund um das Rathaus und das Technische Rathaus in Büttgen in ein freies Wlan einwählen.

Auch am S-Bahn-Haltepunkt „Kaarster Bahnhof“ ist das Netzwerk „WiFi4EU“ verfügbar. Weitere Accesspoints am S-Bahnhof Büttgen, am Lindenplatz in Holzbüttgen und am Maubiszentrum sollen Anfang 2022 eingerichtet werden, wie die Stadt mitteilt.

Mit der erfolgreichen Umsetzung des europäischen Förderprogramms „WifiEU“ hat die Kaarster Breitbandkoordinatorin Britta Bischet die nächste Position auf ihrer „To-Do-Liste“ abgearbeitet. Darauf steht ansonsten nur noch der Glasfaserausbau im Ortsteil Kaarst. In den kommenden Tagen wird diesbezüglich ein Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser geschlossen. Sollten sich dann auch im größten Kaarster Ortsteil die erforderlichen 40 Prozent aller angeschriebenen Haushalte für einen Glasfaser-Anschluss entscheiden, wären nach dem erfolgten Ausbau in Vorst, Driesch, Büttgen und Holzbüttgen die letzten unterversorgten Quartiere ans Glasfasernetz angeschlossen.

In Vorst und Driesch sind die Arbeiten nahezu abgeschlossen, in Büttgen werden derzeit die Hausanschlüsse verlegt, in Holzbüttgen beginnen die Arbeiten bald.

„Die Digitalisierung in Kaarst hat richtig Fahrt aufgenommen. Ohne Infrastruktur können wir weder im öffentlichen, noch im privaten Raum konkrete Projekte umsetzen. Diesbezüglich sind wir nun fast am Ziel“, erklärt Bürgermeisterin Ursula Baum, die dabei auch an die interkommunale Initiative zum Ausbau des 5G-Netzes erinnert.

Der Rhein-Kreis Neuss und die beteiligten Kommunen wie die Stadt Kaarst werden Grundstücke, Gebäude und sonstige Infrastrukturen als potenzielle Standorte für Mobilfunkantennen anbieten, um 5G möglichst flächendeckend im Stadtgebiet zu ermöglichen.

(NGZ)