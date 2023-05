Erste Maßnahmen in Kaarst Stadt richtet erste Fahrradstraßen ein

Das Teilkonzept Radverkehr mit ersten Maßnahmen wurde bereits im Frühjahr 2022 beschlossen. Die Asphaltdecke der Straßen „Am Pfarrzentrum“ und an der Scharnhorststraße in Büttgen ziert nun ein großes weißes Fahrrad auf blauem Grund. Das Zeichen für eine Fahrradstraße samt Beschilderung soll insbesondere die Autofahrer sensibilisieren, erklärt die Stadt. Denn eine Fahrradstraße schließt Autos und motorisierte Zweiräder eigentlich aus. In den genannten Straßen bleibt der motorisierte Verkehr aber erlaubt, wenn auch mit deutlich eingeschränkten Rechten. „Radfahrende haben nämlich Vorrang und dürfen beispielsweise auch nebeneinander fahren“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Straße „Am Pfarrzentrum“ werde somit zur Hauptverbindung für Radfahrende in Holzbüttgen. Und die Scharnhorststraße soll in Zukunft sowohl für den Fußverkehr als auch für den Radverkehr die Zufahrt zur Gesamtschule Büttgen sein, so die Vorstellung von Politik und Verwaltung. Das neue Mobilitätskonzept soll die Nahmobilität für Fußgänger, für Radfahrer und den ÖPNV stärken.