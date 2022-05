Landtagswahl in Kaarst : Stadt zeigt Wahlergebnisse in der Galerie

Am Sonntag steigt in NRW die Landtagswahl (Symbolfoto). Foto: dpa/Martin Schutt

Kaarst Die Stadt Kaarst lädt am Sonntag, 15. Mai, alle Bürger zu einer Wahlparty in die Rathausgalerie ein. Dort präsentiert die Stadt die Ergebnisse der NRW-Landtagswahl auf Bildschirmen.

Am Sonntag, 15. Mai, wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der SPD an, auch die Grünen sind laut der letzten Umfragen gut im Rennen.

In Kaarst werden die Ergebnisse der Landtagswahl nun doch für die Öffentlichkeit präsentiert. Die Stadt lädt alle Interessierten ab 18 Uhr in die Rathaus-Galerie ein, wo die Ergebnisse auf großen Bildschirmen gezeigt werden. Im Anschluss können die Bürger über die Ergebnisse diskutieren. Das teilte die Stadt am Freitag via Facebook mit. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Kaarster CDU bereits zu einer eigenen Wahlparty um 18 Uhr im der Tenne der Gaststätte „Haus Broicherdorf“ eingeladen. Als Reaktion auf die Mitteilung der Stadt, die Ergebnisse zu präsentieren, verlegten die Christdemokraten ihre Wahlparty auf 19 Uhr. Die CDU lädt dazu auch Nicht-Mitglieder ein.

Gemeinsam mit dem Landtagskandidaten Simon Rock fiebern die Grünen ab 18 Uhr in ihrer Geschäftsstelle an der Martinusstraße den Ergebnissen entgegen, wie Sprecherin Nina Lennhof erklärt.