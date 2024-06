Weniger Direktmandate möglich Stadt plant Reduzierung der Wahlbezirke

Sollte die erste oder die zweite Variante beschlossen werden, bleibt die Frage, in welchen Stadtteilen Wahlbezirke reduziert würden. Die Stadt hat dazu ebenfalls einen Vorschlag gemacht, der dem Antrag anhängt. Sollte ein Wahlbezirk gestrichen werden, würde es den Bereich Alt-Kaarst treffen. Dort gäbe es dann elf anstatt wie bisher zwölf Wahlbezirke. Zweite Variante: In Büttgen werden die Wahlbezirke von zehn auf neun reduziert. Sollte beschlossen werden, dass es gleich zwei Wahlbezirke weniger geben soll, lautet der Verwaltungsvorschlag, sowohl in Alt-Kaarst als auch in Büttgen einen zu streichen. „Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde die Verwaltung beauftragt, eine Neuberechnung der Wahlbezirkseinteilung bei Reduzierung von zwei Wahlbezirken für das Gebiet der Stadt Kaarst vorzunehmen“, heißt es in der Vorlage.