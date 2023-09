Fördermittel für Schaffung von Wohnraum Stadt Kaarst muss bis Jahresende 965.000 Euro ausgeben

Für Maarten Gassmann (Bündnis90/Die Grünen) klang es so, als sei die Info überraschend gekommen, dass das Geld so schnell ausgegeben werden müsse. „Das Land hat seine Devise geändert. Es ist uns im Sommer mitgeteilt worden. Es kam überraschend, so schnell kann niemand bauen“, so Baum. Die Verlängerung von Förderbescheiden sei bislang stets möglich gewesen, nun allerdings nicht mehr. Ingo Kotzian erklärte, dass nach CDU-Informationen das Geld nicht bezahlt sein müsse, sondern es ausreiche, dass die Firmen beauftragt sind. „Deshalb ist es ärgerlich, dass seit einem Jahr nichts passiert ist“, so Kotzian. Für den nächsten Rat kündigte er gleichzeitig einen Antrag an, dass die Verwaltung alle Förderbescheide, die sie erhält, der Politik vorzulegen hat. „Damit wir einen Überblick bekommen“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende. Es sei unschön, in den letzten Monaten des Jahres „mit heißer Nadel“ eine Verwendung für die Mittel suchen zu müssen.