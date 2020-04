Kaarst kämpft gegen Steinwüsten : Stadt lockt mit 100 Euro für Umgestaltung von Vorgärten

Gegen solche Vorgärten will die Stadt Kaarst vorgehen. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Kaarst Noch immer greifen auch Kaarster Bürger bei der Neugestaltung ihrer Vorgärten zu Stein und Vlies statt zur Staude und Muttererde. Das ist nicht nur schlecht fürs Stadtklima, es ist auch Gift für Bienen und andere nützliche Insekten.

Die Stadt Kaarst klärt nun mit einem Flyer über die Vorzüge eines naturnahen Vorgartens auf. „Grün statt Grau“ steht auf der ersten Seite, der Flyer ist in den Rathäusern, und den Baumärkten und Gartenbetrieben zu finden. Neben Informationen gibt es auch einen echten Anreiz zur Umgestaltung: Die ersten zehn Zusendungen eines Vorher-Nachher-Vergleichs erhalten einen Zuschuss von 100 Euro. Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart macht deutlich, dass sich die Stadt vielfältig dem Klima- und Artenschutz verschrieben habe: „Natürlich bleibt die Gestaltung der Grundstücke Sache der Eigentümer. Aber wir wollen als Stadt nicht nur mit gutem Beispiel vorangehen, sondern diejenigen erreichen, die bisher noch keine Notwendigkeit für eine naturnahe Gestaltung ihres Grundstücks gesehen haben.“ Schottergärten machen auf lange Sicht mehr Arbeit als die vermeintlich pflegeleichten Steingärten. Denn Unkraut, Algen, Flechten und Moose siedeln sich auch auf Steinen an. Kies und Schotter davon zu befreien, ist viel aufwendiger, als ein mit Stauden besetztes Beet zu säubern. Zudem ist der Einsatz von Herbiziden in Kaarst verboten.