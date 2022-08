Neues Gebiet in Holzbüttgen : Stadt lädt zu Infoveranstaltung für Wohnquartier „Commerhof“

Am „Commerhof“ in Holzbüttgen werden Einfamilienhäuser, Geschosswohnungen, eine Kita und ein Nahversorger gebaut. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Die Stadt Kaarst wird in den kommenden Jahren im Osten von Holzbüttgen den „Commerhof“ als neues Wohnquartier entwickeln. Für die genauen Pläne soll es eine Infoveranstaltung geben.

Neben der Wohnbebauung mit Geschosswohnungsbau und dem Bau von Einfamilienhäusern sollen dort auch eine Kita und ein Nahversorger etabliert werden. Über die Grundzüge der Planung, die Erschließung und die zeitliche Realisierung wird die Stadt alle interessierten Bürger in einer Informationsveranstaltung am 23. August ab 18.30 Uhr im Pfarrsaal der evangelischen Lukaskirche am Lindenplatz in Holzbüttgen informieren. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Aufgrund des Infektionsgeschehens besteht für die Veranstaltung Maskenpflicht. Weitergehende Informationen zu dem Plangebiet gibt es auf der Internetseite der Stadt Kaarst.