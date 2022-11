Nach Bombenfund in Büttgen Weitere Verdachtsfälle sind bekannt

Als die Stadt Kaarst um 19.47 Uhr Entwarnung gab, durften die Bürger, die im Evakuierungsradius wohnen, in ihre Häuser zurück. Die Entschärfung der knapp 500 Kilogramm schweren Fliegerbombe am Montag in Büttgen war nach rund einer Stunde ohne Zwischenfälle erledigt. Die Stadt hatte eigentlich mit einer kleineren Bombe gerechnet, wie Sprecher Peter Böttner erklärt. „Dadurch, dass die Bombe größer war als ursprünglich angenommen, hat sich der Evakuierungsradius etwas vergrößert. So hatten wir deutlich mehr Haushalte, die betroffen waren“, erklärt er.