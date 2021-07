Kaarst von Preissteigerungen betroffen : Stadt kündigt eine Übersicht über Bauprojekte an

Kaarst Die Stadt bleibt bisher glücklos bei ihren Ausschreibungen. Grund dafür sind hohe Preise für Baumaterial und zunehmende Lieferengpässe. Zudem gibt es bei bestimmten Baustoffen aktuell Probleme.

Die Preise für Baumaterialien steigen, die Lieferengpässe nehmen zu – auch das technische Rathaus in Büttgen spürt die Entwicklungen in der Bauindustrie. Das erklärte die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart im jüngsten Bau- und Planungsausschuss. Demnach habe die Stadt im Bereich der Tiefbaumaßnahmen bislang noch Glück gehabt. „Bei großen Ausschreibungen in den vergangenen Monaten haben wir genug Firmen gehabt, die sich beworben haben. Zudem haben wir Preise erzielt, die wir auch so vorher ermittelt haben“, erklärte Burkhart. Allerdings gebe es endliche Ressourcen, beispielsweise beim Material Asphalt. Burkhart glaubt, dass sich dort früher oder später Probleme ergeben werden. „Wir haben noch ein paar Sportplatz-Themenfelder, da kann es zu Problemen kommen, wenn wir in die Ausschreibung gehen“, kündigte die Beigeordnete an. Die technische Verwaltung sei bemüht, den richtigen Zeitpunkt für die jeweiligen Ausschreibungen zu finden, um den optimalen Preis zu erzielen und die Firmen zeitnah in die Stadt zu bekommen, um den Auftrag auszuführen. „Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir nicht auf der Insel der Glückseligen leben und genau die gleichen Problemfelder bewältigen müssen wie der Markt sie derzeit darstellt.“