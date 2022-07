Stadt prüft Zukunftsfähigkeit : Bestandsaufnahme im Hallenbad Büttgen

Das Hallenbad in Büttgen öffnet am kommenden Montag wieder. Am 21. August wird es eine Feier zum 50-jährigen Bestehen geben. Archiv: seeg Foto: Stephan Seeger

Büttgen Die Stadt hat angekündigt zu prüfen, wie das 50 Jahre alte Bad auch in Zukunft erhalten werden kann. Aktuell ist das Schwimmbad noch geschlossen.

Noch bis Sonntag bleibt das Büttgener Hallenbad geschlossen – obwohl die Grundreinigung und die notwendigen Wartungsarbeiten bereits in den vergangenen Wochen abgeschlossen wurden. Grund für die verlängerte Schließung sind Krankheitsfälle bei den Mitarbeitern, wie Sebastian Semmler, Erster Beigeordneter der Stadt Kaarst, im Gespräch mit unserer Redaktione erklärt. „Unter den Mitarbeitern im Schwimmbad gab es zwei Corona-Fälle“, erklärt Semmler. Er habe gemeinsam mit dem städtischen Sportamt die klare Ansage gemacht, dass die Doppelbesetzung im Schwimmbad konsequent durchgezogen werde. „Die Schwimmvereine und Schulen stellen selbst die Aufsicht, da ist es einfacher, wenn nur einer unserer Mitarbeiter da ist. Wir müssen aber die volle Abdeckung haben. Wenn das nicht gewährleistet ist, müssen wir das Bad schließen“, so Semmler. Die Wartungsarbeiten haben keine weiteren Schäden im Hallenbad offenbart. Semmler: „Das Becken ist in Ordnung, das Wasser ist drin.“ Ohne Personal könne das Bad aber nicht öffnen, stellt der Sportdezernent klar. Auf die Ankündigung der Stadt bei Facebook haben sich einige User gemeldet und ihr Unverständnis über die erneute Schließung geäußert. Ein Kommentator vermutet sogar einen Vorwand, um in diesen Zeiten Energie zu sparen. Doch das negiert die Stadt in einer Antwort auf die Vermutung. In den vergangenen 50 Jahren war das Bad öfters über einen langen Zeitraum gesclossen. Von 1994 bis 2000 insgesamt sogar rund sechs Jahre, weil es wegen Rissen komplett saniert werden musste. Allerdings wurden bei den Arbeiten Fehler gemacht, beispielsweise hat der Mörtel für die Fliesen nicht gehalten. Nach einem Rechtsstreit öffnete das Bad im Jahr 2000 wieder – inklusive neuem Stahlbecken. 2009 wurde das Bad noch einmal für viereinhalb Monate geschlossen, damals wurde ein Kinderschwimmbecken aus Edelstahl eingebaut.