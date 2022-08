Stadtmittesee in Kaarst : Stadt kämpft weiter gegen Blaualgen

Die Stadt hat rund um den See Hinweisschilder aufgestellt, den Kontakt mit dem Wasser zu vermeiden. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Aktuell wird dem Stadtmittesee mittels einer Pumpe Sauerstoff zugeführt. Eine kurzfristige Lösung des Problems scheit allerdings nicht in Sicht. Das sind die Gründe.

Nach wie vor macht eine Blaualgen-Plage den Kaarster Stadtmittesee unsicher. Mit Warnschildern, die im Bereich des Parks aufgestellt sind, wo der See nicht abgesperrt werden kann, macht die Stadt auf die Gefahr, die von den Bakterien ausgehen, aufmerksam. „Achtung Blaualgen! Bade- und Trinkverbot. Direkten Kontakt mit dem Wasser vermeiden. Dies gilt auch für Hunde“, steht auf den Schildern, die rund um den See mit Panzerband an Leitbaken aufklebt sind.

Aktuell prüft die Stadt nach eigenen Angaben einige Maßnahmen, um gegen die Vermehrung der Blaualgen vorzugehen und die möglichem ökologischen Folgen für den Stadtparksee abzumildern. „Als Akutmaßnahme wird dem See aktuell weiterer Sauerstoff mit einer Pumpe zugeführt, auch um den Sauerstoffgehalt für die im See lebenden Tiere und Organismen zu erhöhen und stabilisieren“, teilt Stadtsprecher Jerome Busch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Mit dieser und mit den geplanten Maßnahmen, über die die Stadt keine Einzelheiten verrät, soll dem Problem in den „kommenden Monaten und Jahren begegnet werden“, wie es weiter heißt. Es scheint also, als sei eine kurzfristige Lösung nicht in Sicht.