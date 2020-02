Flüchtlinge und Obdachlose in Kaarst : Stadt hat Potenzial für sozialen Wohnraum

An der Ludwig-Erhard-Straße leben derzeit 88 Menschen. Dort sei nach Platz für die Schaffung von weiterem Wohnraum. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Eine Befragung der Flüchtlinge zu ihrem künftigen Wohnsitz stieß auf keine große Resonanz. Bestehende Mietverträge für Unterkünfte müssen verlängert werden.

In Wohnanlagen der Stadt, egal, ob im Besitz der Kommune oder angemietet, leben derzeit insgesamt 533 Personen. Im Sozialausschuss wurde deutlich, dass die Kalkulation des künftigen Bedarfs eine Rechnung mit vielen Unbekannten ist. Zurzeit sind zwar 142 Plätze frei. Aber bei einer möglichen, wenn auch eher unwahrscheinlichen Quotenerfüllung müssten weitere 233 Personen aufgenommen werden, was zu einer Unterdeckung von 91 Plätzen führen würde. Geschäftsbereichsleiter Ingo Knipping geht deshalb davon aus, dass die Verträge für die Unterkünfte an der Novesiastraße und der Daimlerstraße nicht überflüssig werden, sondern dass eine Verlängerung der Mietverträge angestrebt wird.

Gut die Hälfte der Flüchtlinge hat noch eine Wohnsitzauflage, das heißt, sie müssen in Kaarst wohnen bleiben. Knipping erklärte, dass das Ausländeramt sehr flexibel mit dieser Auflage umgehen kann. Die Kehrseite der Medaille: Im Kaarster Rathaus weiß man nicht, welche anerkannten Flüchtlinge bald über ihren Wohnort frei bestimmen dürfen, sei es in Nordrhein-Westfalen, sei es in ganz Deutschland. Sozialdezernent Sebastian Semmler geht davon aus, dass bald zahlreiche Wohnsitzauflagen auslaufen werden. Anneli Palmen (SPD) schlug vor, die betreffenden Personen über ihre Pläne zu befragen. „Das haben wir versucht, aber die Zielgruppe hat sich nicht gerade aufgeschlossen gezeigt“, erklärte Semmler. Deshalb wisse man nicht, wie viele Menschen hierbleiben werden. Seine Vermutung: „Diejenigen, die schon recht gut integriert sind, werden überwiegend bleiben und die nicht Integrierten dürften zu einem Großteil in Großstädte abwandern.“